FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°ºÇ²¼°Ì¤Î¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ÎÂåÉ½¡¢Îò»ËÅª¤Ê¸ø¼°Àï½é¾¡Íø¡ªÁê¼ê¤Ï¤Þ¤¿¤â¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó

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FINAL DEL PARTIDO.
🇸🇲 SAN MARINO 1-0 LIECHTENSTEIN 🇱🇮
FINALMENTE LLEGÓ ESE DÍA QUE TODO EL PLANETA LO PUEDE DECIR:
🇸🇲 ¡GANÓ SAN MARINO! 🇸🇲
DESPUÉS 20 AÑOS, 4 MESES Y 8 DÍAS, HEMOS VUELVO AL TRIUNFO.
TE AMO SAN MARINO DE MI VIDA, YO VI GANAR UN PARTIDO. GRACIAS MUCHACHOS. pic.twitter.com/yzTxIY0D0F
— San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) September 5, 2024
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