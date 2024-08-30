８月29日、UEFAはチャンピオンズリーグの組み合わせ抽選を行なった。2024-25シーズンから新フォーマットになることもあり、より一層の注目を集めた抽選会。世界最高峰の舞台を競う強豪たちの運命を決める抽選会には、ジャンルイジ・ブッフォン、クリスティアーノ・ロナウドと、近年のサッカー界の主役だったレジェンドたちが登場した。新フォーマットの抽選は複雑とあり、コンピューターが自動的に対戦相手を一気に決定する