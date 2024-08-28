米フロリダ州の動物保護団体に、酷い飼育環境から保護された犬がやってきた。犬は顔に3キロを超える大きな腫瘍を抱えており、すぐに摘出手術が行われた。頭を持ちあげられないほど重く大きな腫瘍を取り除いた犬は、他の病気の治療を受けながら保護施設で過ごしているうちに、散歩中に出会った工事現場の作業員と仲良くなり、そのまま家族として迎え入れられた。現在は優しい飼い主と一緒に幸せな生活を送っていると、米ニュースメ