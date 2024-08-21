スタジオから出てきた佐々木は自らのブランド「iNtimite」の服を着こなしていた（2021年）お騒がせ夫婦に再び騒動が勃発だ。8月20日、「文春オンライン」は、佐々木希の “未払い騒動” を報じた。「記事によると、佐々木さんは過去に指輪を制作依頼したことがあるジュエリー職人A氏に対し、ピアス制作を依頼したそう。しかし、2024年5月という期限を過ぎても、佐々木さんは代金の支払いをせず、A氏は制作をキャンセル。キャン