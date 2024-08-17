Mステ出演で感動を巻き起こしたKARA（写真・時事通信）《Mステでこんな泣くことある？》ファンの涙を誘ったのは、復活して戻ってきたK-POP界の重鎮、KARAの5人。8月16日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）で、2011年に発売して日本でCMソングになった大ヒット曲『GO GO サマー!』を13年ぶりに披露し、冒頭のポストを含めてXでは大反響を呼んだ。《kpopと出会ったきっかけをくれたKARA様昔と変わらない輝きが眩