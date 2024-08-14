◆ 大谷翔平が2戦連発の37号ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（30）が現地時間13日のブリュワーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で37号本塁打を放った。ブリュワーズ先発は元ソフトバンクの右腕コリン・レイ。初回の第1打席はプレイボール第1球を打ち上げて中飛に終わるも、1点リードで迎えた3回表の第2打席で快音。カウント1-0からど真ん中に甘く入ったスプリットを振り抜き、打った瞬間確信の37号ソロ。打