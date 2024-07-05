2022年途中からエンゼルスに所属…大谷とチームメートDeNAは5日、レッズから自由契約となっていたマイク・フォード内野手を獲得したと発表した。背番号は「99」。今季はメジャーでは17試合の出場に留まったが、マイナーでは3Aで24試合に出場。打率.297、6本塁打、15打点をマークしていた。32歳のフォードは2019年にヤンキースでメジャーデビュー、同年は50試合に出場して打率.259、12本塁打、25打点をマークした。しかし、2021