「お客様の中には、食後に大城山アイスクリームをお召し上がりになる方が多いです」（大聖百貨店の店員キム・ヒョジョンさん）北朝鮮の朝鮮コンピュータセンターが運営するポータルサイト「ネナラ」は26日、「みんな大好き大城山アイスクリーム工場の製品」という動画を公開した。動画の前半は、平壌市内の高級百貨店である大聖（テソン）百貨店の店員や客のインタビューで構成されている。「とても評判がいい」という店員の話、