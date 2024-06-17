決済サービス「LINE Pay」が、2025年4月30日までに順次日本国内でサービスを終了することになった。24年6月13日にLINEヤフー（東京都千代田区）とLINE Pay（東京都品川区）が発表した。この日、沖電気工業（OKI、東京都港区）が、「LINE Pay かんたん送金サービス」に関連した新商品の販売を発表。SNSではこの2つが同日に発表されたことに注目が集まり、同情の声が寄せられている。LINEヤフーOKIの商品開発について認識していた