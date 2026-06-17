読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！彼氏が男友だちと旅行へ行くと言って送り出したら、送られてきた写真にまさかの違和感が。女の勘が導き出した、思いもよらない彼氏の裏切りとは……？「男だけの旅行」に安心していた私あるとき、彼氏が「今回は男だけの旅行だから」と言って、友だちと温泉へ出かけていきました。前に彼が紹介してくれた仲良しグループだったので、私はまったく疑うことなく「楽しんできてね」と