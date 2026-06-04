Shop.1夏限定！ とろける生食感の“夏モンブラン”／モンブランTHE珀山「THEモンブランケーキ 抹茶」4個入 1296円モンブランスイーツ専門店の「モンブランTHE珀山」から、これからの暑い季節にぴったりの“夏モンブラン”がお目見えです。ぽってり帽子をかぶったような姿が愛らしい「THEモンブランケーキ」は、「モンブランTHE珀山」の代表作。夏季限定で登場した「THEモンブランケーキ 抹茶」は、ふくよかに香る抹茶とコクのある