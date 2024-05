Shop.1

【恵比寿】抹茶と柑橘系フルーツさわやかなマリアージュ!/ウェスティンホテル東京

「ウェスティンホテル東京」から登場するのは、香り高い抹茶とレモンやオレンジ、柚子などの柑橘系フルーツを中心に組み合わせた、初夏の清々しさを感じるさわやかな「抹茶アフタヌーンティー」。

ティースタンドには、レモンクリーム入り抹茶のモンブランや、旬のタイムと柚子を利かせた香り豊かなタルト、オレンジ風味の抹茶テリーヌなど、フレッシュな酸味がさわやかな抹茶デザートが並びます。また、卵を使わずヨーグルトとバターミルクで仕上げたこだわりのスコーンにも注目。

ドリンクは「抹茶アフタヌーンティー」との相性を考えて作られた、限定の「ハニーカモミール」をはじめ、レモンスカッシュやピーチアップルのモクテル、TWG Teaから厳選したティー8種類など、約20種類をフリーフローで楽しめますよ。

■ウェスティンホテル東京「抹茶アフタヌーンティー」概要

住所:東京都目黒区三田1-4-1

TEL:03-5423-7287

提供期間:2024年6月30日(日)まで ※土・日曜、祝日限定

提供場所:1階 ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」

提供時間:11時30分〜/12時〜/12時30分〜/14時〜/14時30分〜/15時〜/16時30分〜/17時〜/17時30分〜 ※2時間制 (30分前LO)

料金:1名8000円



Shop.2

【目白】宇治「辻利兵衛本店」との人気コラボレーション!/ホテル椿山荘東京

日本独自の“お茶(宇治茶)の文化”を後世に伝え続けようと、2016年に始まった「ホテル椿山荘東京」と「辻利兵衛本店」によるコラボレーション「Premium 宇治茶アフタヌーンティー」。9回目を迎える今年も、新緑の季節にぴったりな、香り高い鮮やかなグリーンに染まるアフタヌーンティーが登場します。

上段には、なめらかな舌触りのグラススイーツ「抹茶わらび餅と抹茶プリン」や、かぶせ茶が香るソフトクッキーで、羊羹と塩バターをサンドした「かぶせ茶あんバターサンド」、抹茶の風味豊かなドーナツ生地にコク深い抹茶のシャンティクリームをサンドした「抹茶ドーナツ」など、4種のスイーツがラインアップ。また、下段の4種のセイボリーにも抹茶を使用。香りや味わいはもちろん、食感や見た目にも宇治茶の世界観が堪能できる、抹茶尽くしのアフタヌーンティーです。

■ホテル椿山荘東京「Premium 宇治茶アフタヌーンティー」概要

住所:東京都文京区関口2-10-8

TEL:03-3943-5489(10〜19時)

提供期間:2024年6月30日(日)まで ※前日の18時までに要予約

提供場所:ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」

提供時間:12時〜17時30分(12時〜、12時30分〜、15時〜、15時30分〜の2時間制)

料金:Web予約 1名7500円、電話予約 1名8500円(サービス料別)

URL:https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/ujichaafternoontea2024/



Shop.3

【赤羽橋】宇治抹茶専門ブランド「千休」との初コラボ!/ザ・プリンス パークタワー東京

「ザ・プリンス パークタワー東京」では、宇治抹茶専門ブランド「千休」との初コラボレーションによる「お抹茶アフタヌーンティー 〜千休とコラボレーション〜」を開催。今回のために特別にブレンドされた限定抹茶と、「千休」選りすぐりの単一品種の抹茶「おくみどり」を使ったスイーツが登場します。

プレートに並ぶのは、千休を代表する米粉で作られた抹茶フィナンシェや抹茶玄米カヌレをはじめ、国産マロンペーストとホテル限定ブレンド抹茶を使用した抹茶モンブラン、「千休」の抹茶もち大福からインスパイアされた抹茶いちご大福など、スペシャルな抹茶スイーツの数々。

新緑の季節にふさわしいさわやかなアフタヌーンティーを楽しんでくださいね。

■ザ・プリンス パークタワー東京

「お抹茶アフタヌーンティー 〜千休とコラボレーション〜」概要

住所:東京都港区芝公園4-8-1

TEL:03-5400-1170(レストラン予約係 10〜18時)

提供期間:2024年6月30日(日)まで ※前日までに要予約

提供場所:1階 ロビーラウンジ

提供時間:12〜19時(最終入店16時)

料金:1名7000円(サービス料別)



Shop.4

【汐留】新緑を楽しむ抹茶とイチゴのアフタヌーンティー/ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留

「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留」では、抹茶とイチゴを使った新緑を楽しむアフタヌーンティー AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「抹茶&ストロベリー」が登場します。

なかでも注目は、抹茶のグリーンとイチゴの赤のコントラストが見た目にも鮮やかなグラスパフェ。抹茶プリンを中心に、抹茶スポンジやイチゴをふんだんに使い「プリンアラモード」をパフェで表現しています。

スイス高級ティーブランド「SIROCCO(シロッコ)」の、春に開花するジャスミンとカモミールを使った「グリーンジャスミン」と「カモミールオレンジブロッサム」の紅茶とともに、この季節のぜいたくを存分に味わって!

■ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留

「AFTERNOON TEA with “SIROCCO”『抹茶&ストロベリー』」概要

住所:東京都港区東新橋1-6-3

TEL:03-6253-1130(レストラン予約 10〜18時)

提供期間:2024年6月30日(日)まで(平日:1日15食限定、土・日曜、祝日:1日30食限定)

提供場所:24階 バー・ラウンジ「THE BAR」、オールデイダイニング「ハーモニー」

提供時間:「THE BAR」13〜15時/「ハーモニー」13時30分〜14時30分

料金:コーヒー・紅茶フリー付き 1名6000円、SIROCCOティーフリー 1名9000円



Shop.5

【品川】お茶の魅力を体感!コース仕立てのアフタヌーンティー/品川プリンスホテル

「品川プリンスホテル」では、毎年好評の「祇󠄀園辻󠄀利」とのコラボレーションによるアフタヌーンティースイーツコースが今年も登場。4年目を迎える今回は、1860年創業の「祇󠄀園辻󠄀利」が「ほんまもん」と称する抹茶はもちろん、ほうじ茶と玄米茶もふんだんに使用し味覚の温度にもこだわった、茶葉本来の魅力を届けるコース仕立てのアフタヌーンティーです。

冷たいグランデセールは、グリオットチェリーとラズベリーが添えられたシックな装いのパフェ。濃さの異なる2種類のほうじ茶アイスの食べ比べが楽しめます。一方の温かいスイーツグランデセールは、ホワイトチョコレートのプレートをのせた抹茶ミルクアイスに、抹茶のエスプレッソをかけていただく「抹茶のアフォガード」が用意されているので、どちらかひとつを選べます。

地上約140mから望む東京の大パノラマの開放感とともに、「祇󠄀園辻󠄀利」の宇治茶を五感のすべてで体感する食のエンターテインメントを楽しんで!

■品川プリンスホテル

「品川プリンスホテル×祇󠄀園辻󠄀利 コラボレーションアフタヌーンティースイーツコース」概要

住所:東京都港区高輪4-10-30

TEL:03-5421-1114(レストラン総合予約)

提供期間:[第2弾] 2024年6月30日(日)まで

提供場所:メインタワー39階「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」

提供時間:12時30分〜17時

料金:1名6500円(サービス料別)



Shop.6

【新宿】1日20食限定!お重のアフタヌーンティー/小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」よりお目見えするのは、ホテルの若手・中堅社員が企画立案したという、ホテル初となる抹茶をメインにした和テイストのアフタヌーンティーです。

一段の升重に美しく盛り込まれているのは、抹茶のティラミスや抹茶のサブレシュークリーム、みたらし餡がアクセントの豆乳プリン、ホテルメイドの獅子柚子のジャムを使ったタルトやマカロンなど、9種類の和テイストスイーツ。また。別皿にはサクラマスのタルトなど、3種類のセイボリーがラインアップし華やかさを演出しています。

1時間30分、好きなだけ楽しめるドリンクは、桜が香るノンアルコールカクテルの乾杯でスタート。そのあとは紅茶やコーヒー、ハーブティーのほかに日本茶を好きなだけ。新宿の高層ビル群を眺めながら、心が和むティータイムを過ごしてみては?

■小田急ホテルセンチュリーサザンタワー「​抹茶アフタヌーンティー」概要

住所:東京都渋谷区代々木2-2-1

TEL:03-5354-2172

提供期間:2024年5月31日(金)まで

提供場所:20階「ラウンジ サウスコート」

提供時間:12〜20時(最終予約受付18時)、土曜 11時30分〜20時(最終予約受付18時)、日曜、祝日 11時30分〜19時(最終予約受付17時)※2時間制

料金:1名7000円 ※1日20食限定



Shop.7

【渋谷】抹茶で味わうスタイリッシュな「和」アフタヌーンティー/SHIBUYA STREAM HOTEL

「SHIBUYA STREAM HOTEL」が贈る今回のアフタヌーンティーは、ストリームが表現するスタイリッシュで洗練された「和」を、抹茶で味わう「ストリーム アフタヌーンティー〜WABISABI〜」。

プティフールでは、和三盆のやさしい甘さの寒天と風味豊かな抹茶ソースが織り成す、みずみずしい口当たりのみつ豆や、抹茶のほろ苦さを感じる生チョコレート、ザクザクの生地を合わせ、上品な味わいと食感に仕上げた抹茶の生チョコレートタルトなどを用意。セイボリーには、彩り野菜とモッツァレラのコンソメジュレ、アボカドムースを層にした涼しげでさわやかなグラス前菜や、生姜を利かせた酢飯とタプナードを、グリルしたズッキーニで巻いた洋風手まり寿司などが並びます。

抹茶本来の味わいが楽しめるよう工夫を凝らしたスイーツや、厳選した季節の食材を取り入れたセイボリーなどを、TWG Teaとともにぜひ楽しんでみて。

■SHIBUYA STREAM HOTEL

「ストリーム アフタヌーンティー〜WABISABI〜」概要

住所:東京都渋⾕区渋⾕3-21-3

TEL:03-6427-1358(10〜19時)

提供期間:2024年6⽉30⽇(日)まで ※定休日:火曜日

提供場所:Bar & Dining「TORRENT」

提供時間:1部 11時45分〜13時45分、2部 14〜16時 ※各2時間制、数量限定

料金:1名6000円



Shop.8

【豊洲】“メロンと新茶”が初夏に爽やか!/THE PENTHOUSE with weekend terrace

レストラン「THE PENTHOUSE with weekend terrace(ザ ペントハウス ウィズ ウィークエンド テラス)」で楽しめるのは、メロンと新茶を使った初夏の新緑を感じる、目にもさわやかな「グリーンアフタヌーンティー」。

しっとりと焼き上げた抹茶シフォンを、よもぎを使用したもっちりクレープで包んだ「抹茶黒蜜きな粉クレープ」や、厳選した完熟メロンを甘さ控えめの軽やかなホイップクリームと合わせた「フレッシュメロンのタルト」など、旬のフルーツや地場素材を盛り込んだ、お腹も心も満たされるスイーツやセイボリーを揃え、満足感のある内容に仕上げています。

ドリンクにはスパークリングワインを含む、アルコールのフリードリンク、ロンネフェルトの香り高い紅茶を用意。パティシエ特製の自家製デザートと豊洲直送素材を使用したセイボリーで、ぜいたくなアフタヌーンティーを心ゆくまで楽しんでくださいね。

■THE PENTHOUSE with weekend terrace

「グリーンアフタヌーンティー」概要

住所:東京都江東区豊洲2-2-1 三井ガーデンホテル豊洲プレミア36階

TEL:03-6910-1820

提供期間:2024年6⽉30⽇(日)まで

提供時間:14〜17時(16時30分LO)

料金:1名4800円



Shop.9

【九段下】八女茶をぜいたくに。“日本茶づくし”のアフタヌーンティー/VMG CAFE九段会館テラス

「VMG CAFE九段会館テラス」では、八女茶をぜいたくに使用した“日本茶づくし”のアフタヌーンティーが登場します。

「抹茶とショコラのモンブラン」や「抹茶のカヌレ アプリコットソース」、「焙じ茶のティラミス ココット」など、ほんのり甘くコクがあり、うま味の強い八女茶をふんだんに使用したスイーツが楽しめます。また、セイボリーは「緑茶のスコーン 白味噌とクリームチーズの生ハム巻き」や「抹茶のカヌレ アプリコットソース」など、フレンチシェフが手掛けるアフタヌーンティーならではの食材の取り合わせも魅力。

九段会館テラス最上階の屋上庭園に隣接する店内は、全面ガラス張りの開放感あふれる空間。テラス席も併設されているので、武道館や靖国神社の鳥居、お堀などを眺めながら、ゆっくりとティータイムが楽しめますね。

■VMG CAFE九段会館テラス「日本茶づくしのアフタヌーンティー」概要

住所:東京都千代田区九段南 1-6-5九段会館テラス5F

TEL:0120-210-189(レストラン総合受付)

提供期間:2024年6月30日(日)まで

提供時間:11時30分〜20時(19時LO)

料金:1名3800円(サービス料別)



Shop.10

【銀座】新茶の季節を彩る、音楽と抹茶のコラボ!/NOTES BY YAMAHA

ヤマハ銀座店 Café Lounge「NOTES BY YAMAHA」では、新茶の季節を彩る「山政小山園」とのコラボレーション企画「“Rhapsody in Green”(ラプソディー イン グリーン)」を開催。期間中は、抹茶とさまざまな食材による「抹茶アフタヌーンティー」を提供します。

ゆずの香りが華やかに広がる、オリジナルの「抹茶モクテル」をはじめ、抹茶とホワイトチョコのムース、抹茶のアイス、水まんじゅうなど、抹茶をさまざまなバリエーションで楽しむスイーツから、抹茶塩で味わうローストビーフなどのセイボリーまで、さまざまな素材と抹茶を自由な発想で組み合わせたメニューがラインアップしています。

音・音楽の世界にゆったりと浸れるカフェラウンジで、新緑の季節にふさわしい、フレッシュでぜいたくな味わいを堪能してください。

■NOTES BY YAMAHA「Rhapsody in Green」概要

住所:東京都中央区銀座7-9-14 ヤマハ銀座店2F

TEL:03-3573-3290

提供期間:2024年5月31日(金)まで

提供時間:14〜17時



まだまだ続く!

ホテルの極上抹茶スイーツやテイクアウトの抹茶スイーツは?

この季節だけのぜいたくを味わう!

ホテルの極上抹茶スイーツ

Shop.1

【溜池山王】新緑の季節を彩る抹茶スイーツ/ザ・キャピトルホテル 東急

「抹茶パフェ」2530円

「ザ・キャピトルホテル 東急」では、庭園の木々を望むラウンジ「ORIGAMI」にて、香り豊かな抹茶を用いた、新緑の季節にぴったりのスイーツやドリンクを期間限定で提供しています。

抹茶の深いグリーンが映える華やかな「抹茶パフェ」は、あずきや白玉団子といった和の素材や、ミルクアイス、ミックスベリーなど、酸味や食感の異なる素材が絶妙なバランスで重なりあったパフェ。ふんだんに使用された抹茶の味わいとともに、グラスに添えられた黒蜜ソースをプラスすることでひとさじごとに変化する味わいも楽しめる、シェフの遊び心が光る逸品です。

■ザ・キャピトルホテル 東急「抹茶スイーツ&ドリンクコレクション」概要

住所:東京都千代田区永田町2-10-3

TEL:03-3503-0872(直通)

提供期間:2024年6月30日(日)まで

提供場所:3階 ラウンジ「ORIGAMI」

提供時間:10〜22時 (21時LO)



Shop.2

【吉祥寺】抹茶尽くしのスイーツディナーパーティー!/吉祥寺エクセルホテル東急

「吉祥寺エクセルホテル東急」で恒例となった、水曜日夜のスイーツブッフェ。今回は新緑の季節に合わせ、若葉のような鮮やかな色合いの抹茶をテーマに「SORAE Sweets Buffet〜濃厚な抹茶の世界〜」を期間限定で開催。

抹茶クリームとチョコレートガナッシュを重ねた「抹茶オペラ」や、ほどよい甘さの粒あんとたっぷりの生クリームを抹茶スポンジでサンドした「抹茶ショート」、上品な抹茶の風味が広がる、口当たりなめらかな「抹茶テリーヌ」など、スイーツ台に並ぶのは、抹茶推しにはたまらない抹茶スイーツの数々となっています。

濃厚な抹茶の世界が堪能できるスイーツビュッフェで、抹茶尽くしのスイーツディナーパーティーを楽しんでくださいね!

■吉祥寺エクセルホテル東急

「SORAE Sweets Buffet〜濃厚な抹茶の世界〜」概要

住所:東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14

TEL:0422-22-0109(代表)

提供期間:2024年6月26日(水)まで ※毎週水曜日、各日30名限定

提供場所:2階 ラウンジ&ダイニング「SORAE」

提供時間:17時30分〜21時30分(21時LO)※90分制

料金:1名5500円、4〜12歳3000円 ※3歳以下無料



自分ご褒美に! 人気スイーツ店の絶品抹茶スイーツ

Shop.1

【六本木】抹茶香る大人のフレンチトースト/ル・ショコラ・アラン・デュカス 六本木 ル・サロン

「パン・ペルデュ・ショコラ・マッチャ」1760円

フランス・パリ発のショコラトリー「ル・ショコラ・アラン・デュカス」では、六本木限定の人気デザート「パン・ペルデュ」から、和のフレーバーが新登場!

ショコラ、ピスタチオ、ココナッツに続く第4弾として登場するのは、ショコラと抹茶のマリアージュが堪能できる「パン・ペルデュ・ショコラ・マッチャ」。アパレイユにたっぷり浸し、香ばしくトーストした自家製ブリオッシュに、軽やかに泡立てた生クリーム、深い緑と上品な香りの西尾の抹茶とアーモンドのプラリネを重ねた一品です。トップに飾った抹茶とアーモンドのトリュフの濃厚なくちどけがアクセントに。

素材の風味を存分に楽しめるよう甘さを抑えた大人の味わいを、ぜひ堪能してみて。

■ル・ショコラ・アラン・デュカス 六本木 ル・サロン

「パン・ペルデュ・ショコラ・マッチャ」概要

住所:東京都港区六本木6-12-2 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り

TEL:03-5775-1185

提供期間:2024年8月末までを予定 ※平日限定

営業時間:11〜20時(19時30分LO。土・日曜、祝日〜21時)



Shop.2

【とうきょうスカイツリー】新作抹茶スイーツがカフェメニューに登場!/チーズガーデン 東京ソラマチ店

左から「フロマージュドリンク抹茶」780円、「チーズケーキサンデー抹茶」750円

「チーズガーデン」からは、新緑の季節にぴったりな抹茶の新作カフェメニューをご紹介。

注目は、人気のフロマージュドリンクから季節限定で登場する「フロマージュドリンク抹茶」。レアチーズケーキのような風味が楽しめる、フローズン仕立てのフロマージュドリンクに、ほどよい苦みの抹茶ゼリーを合わせた、さわやかな香りとうま味が味わえるドリンクです。

奥深いコクや香りが楽しめる黒糖ゼリーに、ベイクドチーズケーキの風味が楽しめるチーズケーキソフトを重ねた「チーズケーキサンデー抹茶」は、トップに季節限定フレーバー「御用邸抹茶チーズケーキ」と「御用邸抹茶チーズクッキー」をのせ、最後に抹茶ソースと西尾の抹茶をトッピング。和洋折衷が楽しめる、まさに抹茶づくしのスイーツです!

■チーズガーデン 東京ソラマチ店「新作抹茶スイーツ」概要

住所:東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・東京ソラマチ 2階

TEL:03-6658-4534

提供期間:2024年6月中旬までを予定

営業時間:10〜21時(20時LO)



Shop.3

【三越前】北海道産あずき×宇治抹茶の限定スイーツ/ISHIYA NIHONBASHI

左から「パフェ 宇治抹茶と求肥」1600円、「パンケーキ 宇治抹茶とあんバター」1600円、「宇治抹茶あずきラテ」680円

「白い恋人」でお馴染みの「石屋製菓」が手掛ける、道外唯一の直営カフェ「ISHIYA NIHONBASHI(いしや にほんばし)」では、宇治抹茶専門店「IPPUKU&MATCHA(いっぷく あんど まっちゃ)」とのコラボレーション第3弾として、北海道産あずきと宇治抹茶を使用した限定スイーツを販売します。

クリームと生地に宇治抹茶を使用した「パンケーキ 宇治抹茶とあんバター」は、ふわふわのパンケーキ生地とサンドした求肥のもちもち食感が楽しめる、満足感のあるスイーツ。北海道産あずきの甘さを引き立てる、ほどよいバターの塩気もポイントです。

そのほか、抹茶プリンとオリジナル宇治抹茶ソース、抹茶のパンケーキを重ねた「パフェ 宇治抹茶と求肥」と、北海道あずきに甘いミルクとほろ苦い宇治抹茶をあわせた「宇治抹茶あずきラテ」の全3品がラインアップ。この時期にしか味わえない、抹茶づくしのスイーツを堪能してくださいね。

■ISHIYA NIHONBASHI「コラボレーション商品」概要

住所:東京都中央区日本橋室町3-2-1 COREDO室町テラス1階

TEL:03-6265-1143

提供期間:2024年6月3日(月)までを予定 ※変更になる場合あり

営業時間:11〜21時(20時LO)



抹茶の風味を堪能!

テイクアウトできる限定抹茶スイーツ

Shop.1

【原宿ほか】抹茶とフルーツのマリアージュ/コロンバン

左 手前から時計回りに「プランタン」648円、「フリュイルージュ」756円、「抹茶のモンブラン」756円、右「抹茶とオレンジのロールケーキ」1620円

「コロンバン」の季節の新作スイーツは、抹茶とフルーツのマリアージュを楽しむ、彩り豊かな4種のケーキ。

「抹茶とオレンジのロールケーキ」は、オレンジピール入りのクリームを抹茶生地で巻きあげ、アーモンドを加えたカリカリ食感が楽しい抹茶チョコレートでコーティング。オレンジの酸味と抹茶のほどよい苦みが絶妙に調和し、さわやかな味わいが広がります。

カリッと焼いたメレンゲの上に、フランボワーズソース、ホイップクリームをしぼり、抹茶クリームで包んだ「抹茶のモンブラン」は、白あん、自家製カスタードクリーム、クリームチーズ、宇治抹茶で作った濃厚な抹茶クリームに、フランボワーズのさわやかな酸味がアクセントに。見た目にも彩り鮮やかな、味わい深いモンブランです。

■コロンバン「期間限定スイーツ」概要

販売店舗:コロンバン原宿、東京駅グランスタ店、京王新宿サロン、羽田空港SMILE TOKYO店、池袋東武店

販売期間:2024年5月22日(水)まで

営業時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.2

【池袋ほか】西尾の抹茶100%使用!さわやかな香りのチーズケーキ/チーズガーデン

「御用邸抹茶チーズケーキ」1780円

「チーズガーデン」の人気商品「御用邸チーズケーキ」から、西尾の抹茶を100%使用した新フレーバー「御用邸抹茶チーズケーキ」が登場!数種類のチーズをブレンドした生地に、日本有数の生産地である愛知県西尾市産の抹茶を練りこんだ、抹茶のさわやかな香りとうま味が楽しめるチーズケーキです。

抹茶本来の香りを引き出すために香料は使用せず、低温でじっくりと焼き上げているのもポイント。おだやかなうま味とコクが特徴の西尾の抹茶が引き立てる、チーズケーキのやさしい甘さを味わって。

■チーズガーデン「御用邸抹茶チーズケーキ」概要

販売店舗:東京ソラマチ店、東武池袋店、二子玉川東急フードショー店、北千住マルイ店、オンラインショップほか

販売期間:2024年6月中旬までを予定 ※なくなり次第終了

営業時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.3

【東京駅ほか】鎌倉生まれのお抹茶スイーツ専門店/KAMAKURA 茶の福

「お抹茶ショコラサンド 茶の福」5個入972円、8個入1620円

香り高く色濃い茶の緑。そして、断面から今にも飛び出してきそうなほど具沢山!

天保7年(1836)創業茶舗・矢野園の宇治抹茶を使用した「お抹茶ショコラサンド 茶の福」は、抹茶、ナッツ、米パフのうま味をぎっしり閉じ込め、ふくよかな味わいに仕上げた、「KAMAKURA 茶の福」の代表作スイーツです。

宇治抹茶とマカダミアナッツを練りこんだ香ばしいクッキーに、米パフ、アーモンド、くるみをミックスした厚切り宇治抹茶ショコラをサンド。とろりと広がる抹茶のうま味と香り、表情豊かな具材たちの風味と食感が生み出す、ぜいたくな食べごたえが楽しめる一品です。

「お抹茶ラテタルト 茶の夢〜ゆず添え」4個入885円

「お抹茶ラテタルト 茶の夢〜ゆず添え」は、抹茶の深くて濃い味わいが堪能できる抹茶ショコラタルト。表面に描かれたミルクホイップラテアートのお花が、抹茶ショコラと溶けあい、まるで抹茶ラテのようにまろやかな味わが広がりますよ。

■KAMAKURA 茶の福

販売店舗:大丸東京、羽田空港第1ターミナル店(特選和菓子館)

営業時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.4

【通販】抹茶のほろ苦さとポテトチップの塩味がベストバランス!/ロイズ

「ポテトチップチョコレート[抹茶]」972円

甘さと塩味の絶妙なハーモニーで人気の「ロイズ」の「ポテトチップチョコレート」から、抹茶味が期間限定で登場。

さわやかな苦みや渋みを持つ抹茶と、濃厚なうま味と甘みを持つ抹茶の2種類をブレンドしたチョコレートを、「石垣の塩」を使ったポテトチップの片面にコーティング。さらにチョコレートに隠し味として加えたピスタチオペーストが、塩味と抹茶の風味のつなぎ役に。まろやかな塩味とほろ苦い抹茶の風味のベストバランスな味わいを堪能してみて!

■ロイズ「ポテトチップチョコレート[抹茶]」概要

販売期間:2024年5月30日(木)まで ※なくなり次第終了

公式オンラインショップ:https://www.royce.com/

TEL:0120-373-612(ロイズ通販センター)



Shop.5

【池袋ほか】宇治茶の老舗・丸久小山園の抹茶を使った初夏の旬菓/ユーハイム

「バウムクーヘンキュート(石臼挽き宇治抹茶)」1728円、「純正バターパウンドケーキ(抹茶と小豆)」1個346円

「ユーハイム」の「旬菓」シリーズから、宇治茶の老舗・丸久小山園の抹茶を使用した、初夏を味わうお菓子が登場します。

「バウムクーヘンキュート(石臼挽き宇治抹茶)」は、丸久小山園の「一番茶」を用いた抹茶を使用。一番茶のまろやかさとうま味に、バウムクーヘン生地の発酵バターのコク、外側のホワイトチョコレートコーティングのまろやかさが重なった、リッチな味わいが楽しめます。

同じく「一番茶」使用した「純正バターパウンドケーキ(抹茶と小豆)」のこだわりもバター。今回は、一番茶のうま味を引き立たせるニュージーランド産グラスフェッドバターを使用。上品な風味とすっきりとした後味が特徴ですよ。

■ユーハイム「旬菓」概要

販売店舗:松屋銀座本店、大丸東京店、アトレ目黒店、高島屋玉川店、京王百貨店新宿店、東武百貨店池袋店ほか

販売期間:2024年4月17日(水)〜

営業時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



