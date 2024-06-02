元「モーニング娘。」で一世を風靡（ふうび）したタレント・加護亜依（36）が5月31日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「緊急動画】ライブチケットが売れてません・・・助けて・・・」というタイトルで動画をアップし、ファンに懇願した。6月9日に「東京キネマ倶楽部」で行われるイベントを告知する加護。スタッフから「売れ行きはどうですか?」と聞かれると「まだですね…だから助けて、本当に助けて?ヘルプ、ヘルプ!」と