90年代にミリオンセラーを連発した、歌手の華原朋美。4月24日にはInstagramのストーリーズを更新し、《いま帰ってきたよ〜》と何気ない日常を歌に乗せて報告した。【写真】「また痩せた？」ファンがザワついた華原朋美と息子とのツーショットきれいになってはいるんだけど…この動画に対し、ファンからは《朋ちゃんすごく痩せてる！》《また痩せた気がするけど、大丈夫？》《きれいになってはいるんだけど、どんどん痩せてて心