日本製鉄本社が入るビル前の看板＝東京都千代田区日本製鉄は18日、USスチールは米国の企業であり続けるべきだとしたバイデン米大統領の発言を受け「（買収は）何世代にもわたり、米国の象徴的な企業であり続けることを確かなものにする」との声明をUSスチールと共同で発表した。日鉄の高度で持続可能な鉄鋼製品の提供を通じて「米国産業の強靱化を果たし、中国の脅威に対抗して日本との関係を強化する」と強調。USスチールの本