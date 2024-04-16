Ｊ２山形は１６日、１３日にユアスタで行われた第１０節・仙台戦において山形サポーターによる違反行為を確認したと発表した。０―２で敗れた試合終了後、あいさつへ訪れた渡辺晋監督や選手に対して、水をかけるなどの悪質な行為を行った一部サポーターを無期限入場禁止とした。山形は「本行為は、極めて悪質なものであり、Ｊリーグ、クラブで禁止されている行為です。いかなる理由があっても決して許されることではありません