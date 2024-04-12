黒木メイサが本格的な女優復帰に向け鍛えているという。黒木といえば、２０１２年に赤西仁と結婚し、２児を出産。芸能活動を縮小しながらロサンゼルスやハワイを拠点に生活してきた。しかし、昨年１２月に赤西と離婚すると、今年に入り日本をベースにした生活を再開。自身のインスタグラムでは鍛えられた美ボディーやナチュラルメイクで健康的な美しさを披露している。ファッション関係者は「昨年には１９年間所属した事務所