JRAの藤岡康太騎手が6日の阪神7Rで落馬し、35歳という若さでこの世を去った。同じ競馬学校23期生だった丸田恭介は、美浦トレセンで早すぎる死に涙をあふれさせた。丸田は「康太の活躍する姿を僕も励みにして頑張ってきた。何度も元気をもらったし、一緒の時間を競馬学校で過ごせてよかったです。本当にありがとうと言いたい。夢半ばでこういう形で終わってしまったけど、おつかれさまでしたと言いたいです。康太は影響力のある