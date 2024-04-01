イヤホンしたまま改札口へ来て無言でICカードだけ出すのは止めて欲しい。何をして欲しいか分かりません」ーー鉄道会社に勤務する男性の嘆きがSNS上で注目を集めています。Xに投稿したのは、現役の鉄道マン「鉄道会社は辞めるな君」（@tetsudo_yameru）さん。これまでに駅係員や運転士の経験があり、現在はDX推進の業務に従事しています。男性に話を聞きました。【写真】雪印「６Ｐチーズ」←なんて読む？「ずっと間違えてた