【MLB】ドジャース5-6カージナルス（3月30日・日本時間31日／ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が、「2番・DH」でカージナルス戦に先発出場。2死一、三塁と先制の場面で打席に立つも、空振り三振。その際、ベンチに戻る大谷の“あまり見たことのない”闘志むき出しの表情に反響が相次ぐ一幕があった。【映像】こんな大谷の表情は見たことがない…ファン騒然の瞬間1打席目で2試合ぶりとなる超速のライト前ヒットを放った