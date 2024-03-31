世帯年収700万円。5500万円のマイホームに暮らし、500万円の高級車を乗り回すAさん夫妻（仮名、ともに40歳）。一見、裕福そうに見えるが、貯蓄は50万円、借金は5400万円にのぼるという。その内訳は、金利1.5％の住宅ローン5000万円、金利5％の自動車ローン200万円、金利13.5％のフリーローン100万円、金利15％のリボ払い100万円……。これらの借金の返済が家計に重くのしかかっていたことは〈世帯年収700万円、クルマは500万円の高