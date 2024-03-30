黒岩知事読売新聞オンライン

JR東海がリニアの27年開業断念 神奈川県知事が苦言「責任果たすのは当然」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • JR東海が、リニア中央新幹線の2027年開業を断念する方針を示した件
  • 神奈川県の黒岩祐治知事は「非常にショックを受けている」と吐露
  • 静岡県に対し、「それぞれが責任を果たすのは当然のこと」と苦言を呈した
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