日本初開催となる市街地での電気自動車（ＥＶ）の世界選手権「フォーミュラＥ（ＦＥ）第５戦・東京大会」は３０日、東京ビッグサイト周辺で予選と決勝が行われる。温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す東京都が熱望して開催が実現したレース。コースは一部公道を利用した東京ビッグサイトを囲む２・５８２キロ。１８か所のコーナーを巡る熱い戦いが幕を開ける。２９日はフリー走行が行われた。都内での公道レースはモータース