リニア中央新幹線の新駅の工事が進められている岐阜県中津川市に置かれた2027年開業を伝える看板＝29日午後「便利になると期待していたのに」。リニア中央新幹線の2027年開業断念が29日明らかになり、出張で東海道新幹線を利用する会社員や沿線住民から失望の声が上がった。一方、建設を批判する住民は冷めた反応を見せた。出張で名古屋市を訪れていた佐伯聡さん（48）は「品川と名古屋の間が40分で移動でき、便利になると期待