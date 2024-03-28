現在リヴァプールではMF遠藤航が大ブレイクしており、守備的MFとして不動の地位を築きつつある。しかもリヴァプールは遠藤を1600万ポンドの移籍金で獲得していて、コスト面でも抜群の補強だ。遠藤の活躍のおかげで日本人選手の評価が上昇しているのは間違いない。英『GIVE ME SPORT』は現在のディフェンスリーダーであるDFフィルジル・ファン・ダイクが退団する場合、代わりに誰を獲得すべきかとの議論にボルシアMG所属のDF板倉滉