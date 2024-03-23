タレントのデヴィ夫人が２３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。弟子である元幕内・北青鵬が起こした暴力事件の責任を取る形で師匠の立場を外された元横綱白鵬の宮城野親方への処分について言及し、「日本の恥」などと批判した。デヴィ夫人はＸで、宮城野親方について「前代未聞の栄えあるレコード、横綱在位の最長期間８４場所、大相撲勝利最多１１８７回などギネス認定を受けた」とした上で「弟子の北青鵬の暴力沙汰で師匠