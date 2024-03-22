前年と比べて2.6倍新しい未来のテレビABEMA（アベマ）」は、20日に韓国・ソウルで開催されたドジャースとパドレスのMLB開幕戦を無料生中継し、リアルタイムでの視聴者数が2023年シーズンの開幕戦と比べて2.6倍の数値を記録し、2021年から行ってきた「ABEMA」MLB中継史上最多となったことを発表した。大谷翔平や山本由伸らが所属するドジャースと、ダルビッシュ有や松井裕樹らが所属するパドレスによる一戦の中継では、スペシ