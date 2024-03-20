お笑いコンビ「錦鯉」が20日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。渡辺隆（45）がブレイク後の金銭感覚について明かした。ゲストの勝手なイメージについて語る「ぽいぽいトーク」のコーナーに登場。「ブレイク後、金銭感覚がおかしくなっているっぽい」というイメージに対し、相方・長谷川雅紀は「〇」の札を挙げ、「やっぱり貧乏時代が長くて昔だったら本当にお金なかったから、なるべくパン屋さんに