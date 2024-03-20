オウム真理教による地下鉄サリン事件が起きてからきょうで29年となり、現場となった東京メトロ・霞ケ関駅では慰霊式が行われました。1995年3月20日にオウム真理教によって引き起こされた地下鉄サリン事件では、地下鉄・日比谷線などの車両に猛毒のサリンが撒かれ、14人が死亡し、6000人以上が重軽症を負いました。事件から29年となったきょう、多くの被害者が出た東京メトロ・霞ケ関駅では黙祷が捧げられ、設けられた献花台を遺族