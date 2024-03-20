俳優・小栗旬（41）が19日放送のフジテレビ「アンタッチャブるTV」（火曜後9・00）に出演。1998年放送のフジテレビ系ドラマ「GTO」に出演した“その後”について語った。同作は最高視聴率35.7％を記録した人気学園ドラマ。当時15歳だった小栗は生徒役を好演した。この日は共演した反町隆史、山崎裕太、窪塚洋介とリモートで集まり「GTO同窓会」を開催。山崎は「GTOの後、旬も苦労してた。バイトとか頑張ってた。ずっと」と口