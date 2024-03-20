ドジャースでの開幕戦を韓国で迎える大谷翔平。韓国行きの直前には、2月29日に結婚した妻との2ショットがSNSにアップされ、大きな話題となった。夫婦揃って降り立った仁川国際空港ではドジャースの面々に向けて生卵が投げつけられる事件も発生。開幕前の騒動をたどる。【前後編の後編。前編を読む】【写真】機内のゆったりしたシートで2人で並ぶ大谷と真美子夫人。他、フード付きお揃いコーデの大谷と夫人、ポルシェに乗った姿も