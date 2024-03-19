池袋暴走事故の遺族を脅迫か、容疑者の年齢に絶句「何しとんねん」Smart FLASH

池袋暴走事故の遺族を脅迫か、容疑者の年齢に絶句「何しとんねん」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 池袋暴走事故の遺族が脅迫された事件についてFLASHが伝えた
  • 19日に容疑者が逮捕され、SNSでは「よかった」と安堵の声が殺到
  • 同時に「62歳無職…何しとんねん」などと容疑者に絶句する声もあった
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