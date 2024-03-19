大谷翔平選手は2013年、日本ハムに入団して「二刀流」に挑戦した。10年にわたり大谷選手を取材しているスポーツニッポン新聞社MLB担当記者、柳原直之さんの著書『大谷翔平を追いかけて 番記者10年魂のノート』（ワニブックス）より、プロ1年目のエピソードを紹介する――。写真＝時事通信フォト公式戦初勝利を挙げた日本ハム（当時）の大谷翔平（＝2013年6月1日、札幌ドーム） - 写真＝時事通信フォト■大谷選手を困らせた初めての