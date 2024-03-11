R35 2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡©ÈÎÇäÅ¹¤Î¾õ¶·¤Ï¡©Æü»º¤Ï¿··¿¡ÖGT-R¡ÊR35¡¿2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ò¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎGT-R¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü»ºÈÎÇäÅ¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÇ¸å¤Î¡ÖR35 GT-R¡×È¯É½¡© ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡Ö2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡×ÅÐ¾ì¤« ¡Ê²èÁü¤Ï2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¡ËGT-R¤Ï¡¢1969Ç¯¤Ë3ÂåÌÜ¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¹âÀ­Ç½¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤â¤¦¿··¿¡ÖGT-R R36¡×È¯