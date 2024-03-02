アイドル時代からその童顔さや可愛さで人気を集め、「フレッシュレモンになりたいの〜」というキャッチコピーで知られる元NMB48の市川美織（30）。【写真】「奇跡の30歳」年齢に見合わぬ可愛さでファンを魅了した市川美織2010年にAKB48の10期生として加入し、2013年4月からNMB48兼任、14年4月からNMB48に移籍した経歴を持つ。そんなアイドル街道まっしぐらだった市川も今年2月12日に誕生日を迎え、30歳になったことをXで報告し