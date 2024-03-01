国内ハンバーガーチェーンとして不動の人気を誇っている「マクドナルド」。そんなマクドナルドでは最近、物価高の影響からか値上げが続いている状況だ。1月24日に一部メニューに対して10〜30円の値上げを実施したが、これによって定番メニューの「ビックマック」が450円から480円へと値上げしている。その他にも「てりやきマックバーガー」「フィレオフィッシュ」は370円から400円、「チキンフィレオ」は380円から410円、「ダブル