2月25日、カンニング竹山が『ドーナツトーク』（TBS系）に出演。古典の授業は「役に立ったことが1回もない」と話したことが物議を醸している。番組後半では、「無くしたムダな時間」というテーマでトークを展開。現役の女子高生がムダな時間として「古典の授業」をあげると、竹山は「めっちゃわかる。高校生のときから思ってた」と共感。「今年で53歳のおじさんだけど、いまだ古典が役に立ったなと思ったことが1回もない」と述