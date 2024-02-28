習近平がぶち壊した「チャイナドリーム」習近平への怨嗟の声が、中国Z世代で高まっているようだ。1995年〜2005年の生まれで、高度経済成長を謳歌し、ITに慣れ親しんだこの世代はいま、中国版「大就職氷河期」のただなかで自信を喪失しようとしているという。2028年にはアメリカのGDPを抜くとさえ言われた、中国の「チャイナドリーム」。Z世代は、自分たちが社会人になっても続いていくと信じて疑わなかった。しかし、彼らはいつ