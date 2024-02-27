英国のウィリアム皇太子＝2023年11月、マンチェスター（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英国のウィリアム皇太子は27日、ロンドン郊外のウィンザー城で予定していた式典への出席を急きょ取りやめた。英メディアが報じた。王室は「個人的な事情」と説明。王室関係者は、1月に腹部の手術を受けて療養を続けている妻キャサリン妃は「引き続き元気にしている」としており、同妃の容体とは関係ないとみられる。皇太子は、ウィンザ