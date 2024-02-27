近頃、様々な場所で、信号機が電球式からLED式に変わってきている。そんなLED信号機が、日本でいつから利用されているか、皆さんはご存知だろうか。X上で、全国初のLED信号機を紹介する投稿が、注目されている。こちらがXユーザーの「たこ＠道路好団垢」（＠road0724day）さんが2024年2月1日に投稿した、全国で初めて設置されたLED式信号機の写真。いったいどこにあるのかというと――なんと、徳島県警察本部前（徳島県徳島市）だ