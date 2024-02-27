彼女持ちや既婚者の男性ばかりを狙う女子っていますよね。「相談したいことがあって」と彼に近づく「相談女」。その手口は男心をくすぐるものばかりで、油断しているとあっという間に彼氏や旦那を奪っていきます。今回はそんな、「ふざけんな！」と思わず憤慨したくなる相談女の略奪テクニックについてご紹介しましょう。よき彼女ぶりを猛烈アピールする「相談女が彼氏に『ゆかさん（私の名前）に不満とかないんですか？』とLINEで