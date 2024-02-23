野球のクラブチーム『茨城ゴールデンゴールズ（以下、ＧＧ）』の監督として、女子チームを創設した片岡安祐美（37）。１月28日にトライアウトを実施し、元日本代表を含む７人の女性選手が合格した。男子と女子両チームの監督として多忙な日々を送る片岡には、人生をともにするパートナーと１歳半になる長男がいる。だが「家族の幸せ」を得るまでには大きな試練があった。【前編：片岡安祐美が語る「野球監督の難しさと女子チーム創