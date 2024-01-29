2月1日から2024年度の東京・神奈川の中学入試が始まる。1月10日はその前哨戦となる埼玉県の人気進学校・栄東中学校（共学校）の入試が行われた。中学受験塾を主宰する矢野耕平さんは「栄東中の試験では、日常ではあまり使わない大人っぽい語彙力を問う問題が出た。こうした問題を説くには、暗記だけでは難しい」という――。首都圏の中学受験において、1月受験校として毎年多くの受験生を集める栄東中学・高等高校（埼玉県さいたま