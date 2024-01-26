なかなか聞けない給与事情。本記事では厚生労働省『令和4年 賃金構造基本統計調査』などとともに、「高給取り」と呼ばれる人々のお金事情を探っていきます。やっぱり高給「銀行員」平均給与を大幅に上回る東京商工リサーチ『国内69銀行「平均年間給与」調査』によると、国内銀行69行の平均年間給与は617万8,000円（中央値613万7,000円）。業態別に見ていくと、大手行が793万4,000円、地方銀行631万6,000円となっています。さすが大
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