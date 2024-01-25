井上尚弥ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が、元世界王者のルイス・ネリ（メキシコ）と5月6日に東京ドームで対戦すると24日、米スポーツ専門局ESPN（電子版）が報じた。東京ドームではヘビー級王者マイク・タイソン（米国）が1988年と90年に世界戦を闘った。井上尚は一昨年12月にバンタム級で4団体王座統一。昨年7月のスーパーバンタム級初戦で4階級制覇を果たし、12月にマーロン・タパレ