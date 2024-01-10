ミュージシャンのDAIGOが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2024お正月スペシャル』にてタッグを組んだGACKTとの“ポンコツ”なやりとりを披露した。【画像あり】DAIGOの“重大ミス”をキャプチャ画像で暴露したGACKT同番組は、元日（1月1日）に発生した「令和6年能登半島地震」による報道特別番組に伴い、7日に放送された。GACKTの連勝記録とパートナーが誰なのかが注目を