NASA（＝アメリカ航空宇宙局）は9日、人類を月に送る「アルテミス計画」を延期すると発表しました。「アルテミス計画」は、1972年のアポロ17号以来、再び人類を月面に送るもので、長期滞在できる拠点を建設し、飲み水などの資源を開発する計画です。第1弾として2022年末に月探査のための無人宇宙船「オリオン」が月周回を行い、有人飛行に向けたデータを収集しています。第2弾として、今年後半に宇宙飛行士を乗せて月の上空までの