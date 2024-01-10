生き物の写真を撮るフォトグラファー「眼遊 GANYU（@ganyujapan）」さんが、３年ぶりに撮影に成功した『天翔ける龍の姿』の動画が注目されました。【動画】「天翔ける龍の姿」を見るその動画には、夕日に染まる宍道湖（島根県）の上を細長い黒い雲のようなものが移動していく様子が映っています。それはまるで湖の向こうの山に沿って飛ぶ龍のよう。しばし見惚れるその光景に、８.６万のいいねがつきました。リプ欄にはコメント