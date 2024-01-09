ジューシーな特大極厚チャーシューを楽しめる「広東風極厚叉焼麺」と担々肉味噌たっぷりの「四川風極濃担々麺」がセットになった税込2160円の高級チルド食品「シン・行列のできる店のラーメン」が日清食品のチルド事業40周年記念商品として2023年12月18日から販売されています。「シン・行列のできる店のラーメン」は日清食品のチルド事業40周年の技術を麺、スープ、具材すべてに結集し「最高品質」のラーメンに仕上げているとのこ