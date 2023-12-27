アパ投資顧問株式会社――。聞きなれない企業名だと思われるのも当然だろう。12月12日にアパホテルを全国展開するアパグループ（以下、アパ）が、資産運用会社・大江戸温泉アセットマネジメントの全株を取得。19日に新会社名をアパ投資顧問に変更したと発表したのだ。経済ジャーナリストの松崎隆司氏が、大江戸温泉アセットマネジメントが全株譲渡した背景を解説する。「ここ数年、大江戸温泉グループ（以下、大江戸温泉）は新型コ